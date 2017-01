Nürtingen (pol) - Zu einem recht dubiosen Fall ist die Polizei am Sonntagmorgen in die Uhlandstraße gerufen worden. Gegen sieben Uhr, so die Polizei, entdeckten Angestellte eines Kinos einen unbekannten Mann, welcher sich im geschlossenen Kinos aufgehalten hatte. Als sich die Wege der Angestellten und des Unbekannten kreuzten, versuchte dieser das Gebäude zu verlassen. Da alle Türen verschlossen waren, trat der Unbekannte eine Tür zum Innenhof auf und nahm einen Schlüsselbund an sich. Bevor die Polizei eintraf, war der Mann geflohen. Um sicher zu gehen, dass keine weiteren unberechtigten Personen sich im Gebäude aufhielten, durchsuchte die Polizei das Kino. Möglicherweise hatte der Unbekannte sich bereits seit dem Vorabend in verschiedenen Räumen des Kinos aufgehalten. Was genau der Eindringling im Sinn hatte, ließ sich bislang nicht feststellen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedenbruchs.

