Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei der Entrümpelung eines Kellers in einem Schulungszentrum in der Rohrer Straße in Oberaichen ist am Dienstagnachmittag aus einer Flasche ein nicht mehr verwendetes Pflanzenschutzmittel ausgetreten, was zu einer unangenehmen Geruchsbildung und infolgedessen zu Augenreizungen und leichten Atembeschwerden bei dem 52 Jahre alten Hausmeister und seinem 24-jährigen Sohn geführt hat. Beide entrümpelt den Keller und warfen gegen 12 Uhr die Aluflasche zusammen mit anderen Sachen in einen Container. Dabei löste sich der Verschluss und die Flüssigkeit trat aus. Vater und Sohn klagten daraufhin über leichte Beschwerden und kamen mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in die Klinik. Dort konnten sie laut Polizei nach der ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die Feuerwehr aus Leinfelden rückte mit drei Fahrzeugen und 14 Mann an und sicherte den Container ab. Nach Hinzuziehung eines Fachberaters Chemie wurde der Container bis zur Entsorgung durch eine Spezialfirma aus Wolfschlugen mittels Plane abgedeckt und das Pflanzenschutzmittel nun einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

