Kirchheim (pol) - Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung am frühen Samstagmorgen in der Limburgstraße in Kirchheim, sollte ein 24-jähriger Deutscher ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Der stark alkoholisierte Mann wehrte sich erheblich gegen die Festnahme und trat und bespuckte den Beamten. Wie die Polizeimitteilte, beleidigte der 24-Jährige zudem die Polizisten. Nach Einschätzung eines Richters sollte der junge Mann seinen Alkoholrausch im Polizeigewahrsam ausschlafen.

