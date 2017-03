Ostfildern (pol) - Zwei Zeugen haben am Donnerstagabend beobachtet, wie ein Autofahrer gegen 18.30 Uhr in der Bonhoefferstraße im Scharnhauser Park gegen einen Laternenmast geprallt und anschließend davongefahren ist. Daraufhin verständigten sie unverzüglich die Polizei. Der 54-jährige Täter knickte beim Rangieren mit seinem VW Golf einen Laternenmast ab, wobei die Beleuchtungseinrichtung abgerissen wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Durch die Zeugenhinweise konnten die Polizeibeamten den Fahrer ausmachen und zu Hause antreffen. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er seinen Führerschein aushändigen. Der Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf gut 1.500 Euro.

Anzeige