Nürtingen (pol) - Zwei noch unbekannte Täter sind am Montagabend gegen 19 Uhr beim Versuch in ein etwas außerhalb liegendes Wohnhaus in Neckarhausen einzusteigen, überrascht worden. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben Zeugen zu diesem Vorgang.

Die Beiden waren mit Hilfe einer Leiter zu einem doppelt verglasten Altbaufenster hochgestiegen und wollten dieses öffnen. Sie hatten bereits die äußere Scheibe entnommen, als der Sohn des Hausbesitzers nach Hause kam. Die mutmaßlichen Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht über das freie Feld in Richtung Galgenberg und konnten unerkannt entkommen.

Die Leiter hatten sie möglicherweise von einer naheliegenden Baumwiese mitgebracht. Die Fenster im Erdgeschoss waren gesichert.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über fremde verdächtige Personen oder ein fremdes Fahrzeug unter Tel. 07022/92240 entgegen.