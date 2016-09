Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen an der Einmündung Hebberg-/Hohenheimer Straße ein Radfahrer angefahren und verletzt worden. Der 54-Jährige war mit seinem Rennrad, so die Polizei, gegen 6.45 Uhr in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Um nach links abzubiegen ordnete sich der dunkel gekleidete Rennradler mittig ein. Ein entgegenkommender 25 Jahre alter Autofahrer missachtete das Rechtsfahrgebot, fuhr die Kurve zu weit aus und erfasste den Radler frontal mit der Motorhaube. Beim Sturz zog sich der Biker Verletzungen am Bein zu und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Radler war lediglich mit einer Stirnlampe und einem batteriebetriebenen Rückstrahler ausgestattet. Auch die vorderen und seitlichen Reflektoren waren nicht vorhanden. Das Rad wurde bei der Kollision total beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1.900 Euro.

