Aichtal (pol) - Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, hat ein Lkw-Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes touchiert. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 16:30 Uhr in der Schönaicher Straße in Neuenhaus in Fahrtrichtung Böblingen. Ersten Ermittlungen zufolge setzte der 65-jährige Fahrer des 3,5-Tonners mit Kastenaufbau zur Vorbeifahrt an dem parkenden Auto an, als ihm ein silbernes Auto entgegenkam bzw. seine Fahrt in Richtung Aichtal beschleunigte. Durch die Kollision entstand am Lkw ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, der Schaden am geparkten Mercedes wurde auf etwa 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen erbittet, insbesondere zu dem unbekannten entgegenkommenden silbernen Pkw, unter der Tel. 07022/9224-0 Zeugenhinweise.

Anzeige