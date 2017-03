Filderstadt (pol) - Eine schwere Beinverletzung hat sich ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen bei einem Arbeitsunfall auf einem Aussiedlerhof bei Bernhausen zugezogen, so die Polizei. Ein 56-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit einem Gabelstapler in einer Halle des Hofes unterwegs. Um dem entgegenkommenden 27-jährigen Fahrer einer sogenannten "Ameise", einem Flurförderzeug, den Vorrang zu gewähren, hielt er an. Der 27-Jährige konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit seinem Bein gegen die hochgefahrene und mit einer Palette beladene Gabel des Staplers. Mit einer Unterschenkelfraktur musste der Mann in eine Klinik eingeliefert werden. Zur Versorgung des Verletzten waren drei Fahrzeuge des Rettungsdienstes, darunter eine Notärztin und ebenso viele Fahrzeuge der Feuerwehr vor Ort.

