Weilheim/Teck (pol) - Baumaschinen im Wert von etwa 5000 Euro sind am vergangenen Wochenende von der Baustelle der neuen Bahntrasse in der Kirchheimer Straße gestohlen worden. Am Montagmorgen entdeckten die Bauarbeiter, dass in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, Unbekannte zwei Container aufgebrochen hatten. Das teilt die Polizei mit. Sie durchwühlten einen der Container, der als Aufenthaltsraum dient, stahlen dort aber nichts. Aus einem zweiten Container ließen die Einbrecher einen Hochdruckreiniger der Marke Kränzle, ein Elektroschweißgerät der Marke Lorch mit Zubehör sowie mehrere elektrische Werkzeuge mitgehen.

Der Schaden an den Containern wird auf etwa 200 Euro beziffert. Der Polizeiposten Weilheim hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 07023/900520 zu melden.