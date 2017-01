Neckartailfingen (pol) - Ein Baucontainer in der Alleenstraße, direkt an der Fußgängerbrücke über den Neckar, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von noch Unbekannten aufgebrochen worden. Zwischen Dienstag,17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, brachen die Diebe den Container auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeugmaschinen wie Fugenschneider, Winkelschleifer, Bohrhämmer und Schlagschrauber, Flex und einen Kompressor. Der Wert der gestohlenen Maschinen wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Diebstahl aus einem Baucontainer in Neckartenzlingen. Dort war über die Feiertage, zwischen 22. Dezember und 2. Januar, ein, in der Straße Im Wasen abgestellter Baucontainer, aufgebrochen worden. Daraus entwendeten Unbekannte mehrere Rüttelflaschen, einen Rütteltisch, mehrere Frequenzumformer, einen Schweißtrafo, sowie mehrere Bohrer, Meisel, Kabel und Brechstangen im Wert von mehreren tausend Euro. In beiden Fällen hat der Polizeiposten Neckartenzlingen nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07127/32261 um Hinweise.