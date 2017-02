Esslingen (pol) - Am Samstagabend zwischen 17.30 und 22.20 Uhr drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Lindorf ein. Der Unbekannte verschaffte sich über ein Wohnzimmerfenster an der Gebäuderückseite Zugang zu dem Gebäude im Eschenweg und durchwühlte Schränke in unterschiedlichen Räumen. Polizeiangaben zufolge, wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert entwendet. Der am Fenster entstandene Schaden dürfte den Wert des Diebesguts jedoch übersteigen.

