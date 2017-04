Neuhausen/Filder (pol) - Auf Bargeld abgesehen hatte es ein Unbekannter, der - wie die Polizei berichtet - am Montag zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr in ein Geschäft in der Kirchstraße eingebrochen ist. Nachdem er sich durch das Aufbrechen einer Türe Zutritt zu den Verkaufs- und Geschäftsräumen verschafft hatte, durchsuchte er die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einem geringen Wechselgeldbetrag aus der Kasse begnügen, den er an sich nahm. Das Polizeirevier Filderstadt hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.

Anzeige