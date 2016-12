Nürtingen (pol) - Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Gaststätteneinbruch in der Alleenstraße erbeutet, so die Polizei. Der Einbrecher hebelte in der Zeit von Montagmorgen, 3.30 Uhr, bis Montagvormittag, elf Uhr, ein Fenster auf. Im Inneren ging er zielgerichtet zu den drei Spielautomaten und brach diese auf. Aus dem Lokal wurde außer dem Geld aus den Automaten nichts entwendet.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Anzeige