Altbach (pol) - In den Kindergarten im Lehengartenweg ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Ein noch unbekannter Täter hatte sich laut Polizei in der Zeit zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr Zugang verschafft, indem er ein ebenerdig liegendes Fenster eines Gruppenraumes aufhebelte und durch dieses einstieg. Anschließend suchte er gezielt das Personalzimmer auf. Hier wuchtete der Eindringling einen verschlossen Schrank auf, in welchem er fündig wurde und aus verschiedenen Behältnissen Bargeld mitnahm.

