Esslingen (pol) - Am Montagmittag hat gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer an der Einmündung Weil-/Champagnestraße das Rotlicht missachtet und einen Verkehrsunfall verursacht, so die Polizei. Eine 74-jährige befuhr mit ihrem VW-Polo von der Parksiedlung kommend die Champagnestraße bergab. An der Einmündung mit der Weilstraße fuhr sie geradeaus weiter. Hierbei kollidierte ihr Wagen mit dem Ford eines 53-jährigen Stuttgarters, der von Weil herkommend nach links in Richtung Pliensauvorstadt abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall, wobei ein Schaden in Höhe von gut 9.000 Euro entstand. Der Ford war nicht mehr weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da beide Beteiligten angaben, dass sie bei "Grün" über die Ampel gefahren waren, bittet das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.

