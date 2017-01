Kirchheim (pol) - Am Donnerstag ist in der Hahnweidstraße in Kirchheim in der Nähe des Bildungszentrums DEULA zwischen 8.30 Uhr und 16.05 Uhr in einen VW Golf 7 eingebrochen worden. Ein Unbekannter schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. Aus dem Auto klaute er laut Polizei ein blaues Samsung Galaxy S3 in einer Hülle mit bunten Blumen sowie eine glänzende schwarze Jacke mit Kapuze zum Ausrollen. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim nimmt unter der Telefonnummer 07021/5010 Hinweise entgegen.

