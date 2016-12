Filderstadt-Bonlanden (pol) - Im Stadtteil Bonlanden sind zwei Pkws in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und durchwühlt worden. Im Bereich des Parkdecks eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße schlug der Täter an einem Mercedes Vito die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus der Mittelkonsole eine Tankkarte. An einem auf der zweiten Ebene des Parkhauses abgestellten VW Golf gelangte der Dieb in der Zeit zwischen 5.45 und 7 Uhr auf die gleiche Weise ins Fahrzeug und durchstöberte das Handschuhfach auf der Suche nach etwas Stehlenswertem. Der angerichtete Schaden beläuft sich jeweils auf mehrere Hundert Euro. Einem Zeuge war in der Nähe eines der Fahrzeuge gegen 6.30 Uhr ein Fahrradfahrer aufgefallen. Dieser soll ungefähr 30-35 Jahre alt und etwa 175 -180 cm groß gewesen sein. Er hatte einen Oberlippenbart und trug Arbeitskleidung und eine dunkle Wollmütze. Der Mann führte ein älteres Rad mit sich. Die Polizei Filderstadt geht davon aus, dass die Fahrzeugaufbrüche in Bonlanden und Bernhausen von ein und demselben Täter verübt worden sind. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen werden unter Telefon 0711/70913 entgegengenommen.

