Esslingen (pol) - Zwei in der Siemensstraße im Stadtteil Mettingen geparkte Autos sind am Montagabend, zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr, beschädigt worden, so die Polizei. Der Unbekannte zerstörte auf noch nicht bekannte Weise die Heckscheibe eines Fiat Seicento. An einem dahinter geparkten Smart wurde die Frontscheibe beschädigt. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise.

Anzeige