Nürtingen (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag zerstach ein bislang Unbekannter im Ortsteil Reudern an mehreren Fahrzeugen die Reifen. Die Geschädigten verständigten am Samstagvormittag die Polizei, welche die Ermittlungen aufnahm. An insgesamt fünf Fahrzeugen wurden nach Polizeiangaben die Reifen zerstochen.

Am Samstagmittag kam ein 17-Jähriger in Begleitung seiner Eltern zum Polizeirevier. Er hatte sich zuvor seinen Eltern offenbart und zeigte sich nun reumütig. Weshalb er nachts mit einem Taschenmesser die Reifen der Fahrzeuge beschädigte, ließ er allerdings offen.