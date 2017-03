Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Grillpavillon in der Nähe der Sportanlagen Hauberg beim Stadtteil Musberg ist am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr in Brand geraten. Ein bislang unbekannter Täter entzündete vermutlich mehrere Autoreifen an der Grillstelle, wie die Polizei berichtet. Die Flammen griffen anschließend auf das Dach und die Pfosten des Pavillons über. Das Feuer musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Grillstelle ist bis auf weiteres nicht mehr benutzbar. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

