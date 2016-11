Altbach (pol) - In einem Schnellimbiss in der Altbacher Kirchstraße sind in der Nacht zum Montag drei Geldspielautomaten von einem Einbrecher geknackt worden. Der Unbekannte wuchtete in der Zeit von Sonntagabend, 23 Uhr, bis Montagmorgen, kurz nach 8 Uhr, die Eingangstür des Imbisses auf. Im Inneren öffnete der Täter laut Polizei gewaltsam die Automaten und nahm die Einschübe mit dem Geld mit. Der angerichtete Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Er dürfte mehrere Hundert Euro betragen.

