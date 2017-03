Denkendorf (pol) – Sein Leichtsinn ist einen Autofahrer teuer zu stehen gekommen. Wie die Polizei berichtet, ließ er in der Nacht zum Dienstag in der Klingenstraße in Denkendorf eine hochwertige Kamera von außen sichtbar in seinem Opel liegen. Ein Autoknacker schlug zwischen 23 und 4.30 Uhr die Scheibe der hinteren rechten Tür ein, schnappte sich die auf dem Rücksitz liegende Kamera mit mehreren Objektiven in einem Rucksack und aus dem Kofferraum eine Tasche mit Kleidungsstücken. Das Diebesgut hat einen Wert von mehr als 6000 Euro.

Der Polizeiposten Neuhausen bittet unter 0 71 58/9 51 60 um Hinweise.