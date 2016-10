Esslingen (pol) - Die tiefstehende Sonne ist am Mittwochmorgen, kurz nach 9 Uhr, einem 20-jährigen Smart-Fahrer zum Verhängnis geworden. Der 20-Jährige war mit seinem Kleinwagen auf der K 1215 in Richtung Deizisau unterwegs. Auf Höhe des Finkenwegs wollte er nach links in diesen einbiegen. Von der Sonne geblendet übersah er jedoch, dass ihm ein Toyota Yaris entgegenkam. Dessen 66-jähriger Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein Fiat Panda beschädigt, der an der Einmündung des Finkenwegs in die Kreisstraße verkehrsbedingt warten musste. Beide Fahrer wurden laut Polizei durch den Unfall leicht verletzt.

Sie wurden zur Untersuchung und ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Smart und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an allen drei Autos wird auf etwa 11.000 Euro beziffert.