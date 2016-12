Deizisau (pol) – Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat heute in Deizisau kurz nach 7.30 Uhr im Kreisverkehr in der Karlstraße einen Motorradfahrer übersehen. Der 57- Jährige fuhr von der Karlstraße in Richtung Neckarstraße, der Autofahrer fuhr aus der Olgastraße in den Kreisverkehr ein. Zwischen beiden Fahrzeuge kam es zu einem Kontakt, weshalb der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte, berichtet die Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Anzeige