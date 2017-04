Esslingen (pol) – Ein Unfall mit einem betagten Radler und einem Autofahrer ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr in Esslingen an der Einmündung des Martin-Elsässer-Wegs in die Stuttgarter Straße. Ein 42-Jähriger war mit seinem Toyota Corolla auf dem Martin-Elsässer-Weg unterwegs. An der Einmündung übersah er einen von rechts kommenden 81-jährigen Radfahrer. Dieser war auf dem Radweg der Stuttgarter Straße aus Richtung Stadtmitte kommend entgegen der zulässigen Fahrtrichtung unterwegs. Wegen der geparkten Fahrzeuge übersah er ebenfalls den Toyota und prallte in dessen rechte Fahrzeugseite. Der Radler, der keinen Helm trug, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Anzeige