Esslingen (pol) - Erst später zur Anzeige gebracht worden ist ein Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, auf der Straße Mittlere Beutau ereignet hat. Dort war ein 38 Jahre alter Esslinger mit seinem Trekkingrad aus Richtung Krummenackerstraße kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe von Gebäude Nummer 42 bog laut Polizei eine schwarze Mercedes-Limousine aus einem Parkplatz nach links in die Mittlere Beutau ein und fuhr in Richtung Stadtmitte weiter. Zur Vermeidung einer Kollision mit dem Auto musste der Radler stark abbremsen und kam hierbei zu Fall. Der Mercedes fuhr einfach weiter. Zu einer Berührung war es nicht gekommen. Der verletzte Radfahrer wurde von Passanten versorgt und fuhr anschließend noch zur Arbeit. Von dort wurde er zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand nur geringer Schaden.

Den Unfall meldete der Verletzte dann erst am späten Donnerstagnachmittag. Die Verkehrspolizei sucht jetzt den Fahrer des schwarzen Mercedes sowie die Ersthelfer, die den verletzten Radler versorgt haben sowie Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420, zu melden.