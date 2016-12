Nürtingen (pol) - Den Fahrer einer Mercedes M-Klasse sucht die Polizei Nürtingen nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr in der Rümelin-/Einmündung Säerstraße. Ein 17-jähriger Schüler war auf dem Radweg der Rümelinstraße in Richtung Plochinger Straße unterwegs, wie die Polizei berichtet. Als er die Säerstraße überquerte, bog in diesem Moment der Mercedesfahrer, der auf der Rümelinstraße in Richtung Oberboihinger Straße unterwegs war, in diese ein und übersah den Radler. Mit der vorderen Stoßstange erfasste er das Hinterrad des Mountainbikes. Dadurch kam der 17-Jährige zu Fall und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Der Fahrer des Geländewagens hielt kurz an und fragte den Jungen, ob alles in Ordnung wäre und ob er weiterfahren könne, was dieser bestätigte. Der Autofahrer sammelte herausgebrochene Teile seines Lüftungsschlitzes ein und fuhr weiter.

Der Jugendliche fuhr weiter zur Schule und erzählte den Vorfall erst zuhause, woraufhin Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Am Fahrrad wurden der Sattel, die Beleuchtungseinrichtung und das Schutzblech beschädigt. Bei dem Fahrer des Geländewagens soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten und etwa 175-180 cm großen Mann mit vollem weißem Haar gehandelt haben. Er trug eine Brille, Jeans und eine braune Jacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07022/92240 entgegen.