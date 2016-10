Kirchheim (pol) - Gleich drei Fahrzeuge haben Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kirchheim in der Heinkelstraße und in der Boßlerstraße aufgebrochen und zwei davon entwendet. Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, versuchten die Täter einen Ford Transit kurzzuschließen. Da ihnen das aber offensichtlich nicht gelang, gaben sie ihr Vorhaben an diesem Fahrzeug auf. Allerdings knackten sie einen zweiten, danebenstehenden Transporter, ebenfalls ein Ford Transit, und fuhren mit diesem davon.

Der Transporter wurde durch einen aufmerksamen Fußgänger gegen 7.45 Uhr in der Nähe des Naturschutzzentrums Schopfloch entdeckt, wo ihn die Täter augenscheinlich zurückgelassen hatten. Von dem dritten, in der Boßlerstraße entwendeten Ford Kuga fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen ES-TA 5947 ist sieben Jahre alt, weiß und hat einen Wert von etwa 10.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Fahrzeuge von denselben Tätern entwendet wurden. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib des Ford Kuga machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden.