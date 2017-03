Neuffen (pol) - Am Mittwoch ist auf dem Parkplatz der Realschule in der Hohenzollernstraße ein geparkter Opel Corsa angefahren worden, so die Polizei. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr. Bei dem Opel wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher verließ den Ort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem weißen Pkw, welcher ebenfalls Unfallspuren aufweisen dürfte. Zur Unfallzeit werden viele Schüler von der Schule abgeholt, so dass die Polizei sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft (Polizeirevier Nürtingen, Tel. 07022/92240).

