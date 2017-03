Aichtal (pol) - Glücklicherweise ohne größere Blessuren ist eine junge Autofahrerin am Donnerstagnachmittag nach einem selbstverschuldeten Unfall geblieben, bei dem sie sich mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlagen hat. Die 21-Jährige befuhr mit ihrem Citroen gegen 16 Uhr die K 1225 vom Kreisverkehr Riedstraße herkommend in Richtung Ortsmitte Aich, berichtet die Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierauf lenkte sie nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs steuerte sie stark nach rechts, kam nochmals von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. In einem Graben kam der Citroen zum Stehen. Er musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

