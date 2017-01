Wendlingen (red) - Auf der Bundesstraße 313 bei Wendlingen gab es am Montagmittag gegen 12.15 Uhr einen schweren Unfall. Ein Skoda, der auf der B 313 in Richtung Nürtingen unterwegs war, kam nach Angaben der Polizei beim Salzlager von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb in der Böschung auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde verletzt.

Bildergalerie: Auto überschlägt sich bei Wendlingen