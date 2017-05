Baltmannsweiler (pol) – Ein 57-jähriger Autofahrer hat heute gegen 10.30 Uhr in Hohengehren die Vorfahrt eines 79 Jahre alten Radfahrers missachtet, als er von der Umgehungstraße in den Kreisverkehr an der Parkhausstraße eingefahren ist. Das Auto touchierte das Hinterrad des Pedelecs, woraufhin der Radler stürzte und sich zahlreiche Schürfwunden zuzog, das berichtet die Polizei. Der 57-jährige Unfallverursacher lud das beschädigte Rad in sein Auto ein und fuhr den leicht Verletzten zu einem Arzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2500 Euro.

Anzeige