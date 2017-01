Nürtingen (pol) - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von etwa 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Holbeinstraße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Nürtinger mit seinem Mercedes auf der Holbeinstraße abwärts in Richtung Berliner Straße unterwegs. Weil er bei winterlichen Straßenverhältnissen zu schnell unterwegs war, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Mazda hat keine Möglichkeit mehr zu reagieren, sodass beide Autos seitlich versetzt frontal zusammenprallten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die Mazda-Fahrerin und ihre 46 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

