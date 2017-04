Filderstadt-Sielmingen (pol) - Ein Fahrer, der Medikamente auslieferte, hat in der vergangenen Nacht seinen Fuß gequetscht, als er seinen wegrollenden Wagen aufhalten wollte, berichtet die Polizei heute. Die Handbremse des Autos war nicht angezogen.

Der 26-Jährige hatte am Mittwoch, gegen 0.15 Uhr, seinen Wagen am Fahrbahnrand der Sielminger Hauptstraße abgestellt, um Medikamente an eine naheliegende Apotheke auszuliefern. Beim Aussteigen bemerkte er, dass der Wagen zurückrollte.

Um dieses zu verhindern, hielt er seinen Fuß hinter den rechten Vorderreifen. Dabei wurde dieser stark gequetscht. Es gelang ihm schließlich ins Fahrzeug zu kommen und die Handbremse festzuziehen. Nach notärztlicher Versorgung kam er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus.