Filderstadt (pol) - Ein fahrerloses Auto ist am Sonntagmittag nach einem Unfall eine Straße hinuntergerollt. Wie die Polizei berichtet, war eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad um 13.15 Uhr auf der Aicher Straße in Richtung Ortsmitte Bernhausen unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Alte Talstraße übersah die Jugendliche den entgegenkommenden Pkw einer 31-Jährigen. Der Aufprall führte dazu, dass in dem Fahrzeug die Airbags ausgelöst wurden.

Die Fahrerin und ihre Beifahrerin erschraken so sehr, dass sie aus dem Wagen sprangen. Auf der abschüssigen Straße rollte der Peugeot los und kam erst nach etwa 100 Metern am Bordstein des linken Fahrbahnrands zum Stehen. Vorher beschädigte er noch zwei Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Die beiden Fahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.