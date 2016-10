Dettingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall ist heute eine 26-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines Ford Focus fuhr aus Richtung Owen auf der B 465 in Richtung Kirchheim. Zeugenaussagen zufolge lenkte die junge Frau gegen 15.30 Uhr auf Höhe des Industriegebiets Dettingen plötzlich stark nach links, überquerte die beiden Gegenfahrspuren und kam von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte laut Polizei gegen einen Baum, welcher umstürzte und teils auf den parallel verlaufenden Gleisanlagen der Teckbahn zum Liegen kam. Der Ford kam direkt am Gleisbett zum Stillstand. Die Feuerwehr veranlasste vorrübergehend die Sperrung des Schienenverkehrs und der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Ford musste mittels eines Kranwagens geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang. Mit einsetzendem Feierabendverkehr ergaben sich örtliche Behinderungen.

