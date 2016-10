Esslingen (pol) - Zwei völlig demolierte Autos und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Folge einer kleinen Unachtsamkeit, die sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ereignet hat. Eine 64-Jährige hatte ihren VW Golf in der leicht abschüssigen Straße Geuernrain geparkt, berichtet die Polizei. Weil sie weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte, machte sich der ungesicherte Wagen selbstständig. Er rollte die Straße hinab und krachte in einen gegenüber geparkten Opel Astra. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Aufprall so heftig, dass der Golf anschließend nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst geborgen werden musste.

