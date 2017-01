Kirchheim (pol) - Eine 34-Jährige war kurz vor 14 Uhr auf der Fahrt in Richtung Stuttgart. Auf der A8 wollte sie überholen. Die Fahrerin scherte nach Angaben der Polizei nach links aus. Dabei erkannte sie zu spät, dass dort schon ein Auto fuhr. Die Frau lenkte dagegen und brachte so ihren Wagen ins Schleudern. Der Seat prallte erst gegen die Leitplanke in der Straßenmitte und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Wagen die vier Meter hohe Böschung hoch. In einem Gebüsch blieb er hängen. Die 34-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus . Am Auto entstand Totalschaden von rund 20.000 Euro. Bis zur Bergung des Fahrzeugs bildete sich auf der A8 ein Stau von bis zu vier Kilometern.

Anzeige