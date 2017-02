Stuttgart-Plieningen (pol) - Ein VW Polo ist am Dienstag (07.02.2017) in einer Tiefgarage in Asemwald beim Versuch, ihn mit einem Überbrückungskabel zu starten, in Flammen aufgegangen, so die Polizei. Der 75-jährige Besitzer hat mit einem 68-jährigen Bekannten gegen 10.50 Uhr ein Starthilfekabel an seinem Polo angebracht. Aus bislang ungeklärter Ursache fing das Kabel an zu brennen und das Feuer griff auf das Auto über. Die hinzugerufene Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell gelöscht, der Polo brannte dennoch komplett aus. Über den entstandenen Schaden am Fahrzeug und am Gebäude können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Auch, ob weitere in der Tiefgarage geparkte Autos einen Schaden davontrugen, muss erst durch die Besitzer oder Fachwerkstätten überprüft werden. Das Branddezernat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

