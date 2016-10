Plochingen (pol) - Ein Audi ist am Wochenende auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Plochinger Filsallee aufgebrochen worden. In der Zeit von Samstagmittag, 12.20 Uhr, bis Sonntagmittag, kurz vor 13 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür ein, berichtet die Polizei. Aus dem Handschuhfach entwendete der Unbekannte einen Geldbeutel mit Bargeld sowie Papieren. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei über 100 Euro liegen.

