Esslingen ( pol) - Am Donnerstagabend wurde, so die Polizei, ein in der Martinstraße geparkter VW Touran von einem noch Unbekannten aufgebrochen.

Zwischen 20.15 Uhr und 22.15 Uhr machte sich der Unbekannte an einer der Seitenscheiben zu schaffen, zerstörte diese und gelangte so in den Wagen. Dort griff er sich eine Tasche mit Laptop, die im Fußraum des Fahrzeugs abgelegt war, und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinzu kommt der Schaden am Fahrzeug, der bei etwa 1.000 Euro liegt.