Wendlingen (pol) - Ein älterer VW Passat Kombi ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Wendlingen gestohlen worden. Der schwarze Kombi mit Esslinger Kennzeichen war am rechten Fahrbahnrand in der Max-Eyth-Straße in Wendlingen verschlossen abgestellt. Die Fahrzeugbesitzerin war zuletzt am Mittwochmorgen, um 6.45 Uhr, an ihrem Auto. Am Donnerstagmorgen, kurz von 7 Uhr, bemerkte sie das Fehlen des Autos. Der 14 Jahre alte Wagen hat noch einen Wert von etwa 3500 Euro. Hinweise über den Verbleib des gesuchten Autos nimmt der Polizeiposten Wendlingen unter der Telefonnumer 07024/920990 entgegen.

