Esslingen (pol) - Ein Dieb hat am Donnerstagnachmittag in der Bismarckstraße einen Skoda aufgebrochen. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Wagen laut Polizei gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Hinter dem Beifahrer stand eine Tasche, von außen sichtbar. Ein Unbekannter schlug, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19.15 Uhr, vermutlich mittels Stein die hintere rechte Scheibe ein und entwendete die Tasche. In der Tasche waren mehrere Warnwesten von geringem Wert. Der Dieb warf sie nach etwa 200 Metern wieder weg. Zurück blieb am Auto ein Schaden von etwa 300 Euro.

