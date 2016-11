Ostfildern (pol) - Ein drei Jahre alter BMW 116i ist in den vergangenen Tagen im Scharnhauser Park gestohlen worden. Das silberfarbene Fahrzeug mit dem Kennzeichen ES- JK 8776 stand in einem Carport im Oskar-Schlemmer-Weg und war ordnungsgemäß verschlossen. Der Besitzer hatte seinen Wagen am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, dort abgestellt. Am Freitagmorgen, gegen acht Uhr, wurde der Diebstahl bemerkt. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter Telefon 0711/34169830 um sachdienliche Hinweise.

Anzeige