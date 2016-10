Esslingen (pol) - Ein Radfahrer hat am Freitagabend gegen 20.45 Uhr den Fußweg aus Richtung Maillepark durchfahren, um anschließend die Maillestraße in Richtung Kiesstraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg fahrend zu überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg wurde er dann von einem Pkw seitlich erfasst und zu Boden geworfen. Laut Polizei wurde er leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Unfallermittlungen übernommen.

