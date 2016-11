Esslingen (pol) - Im Boden versunken ist am Dienstagabend eine Autofahrerin auf dem Gelände des Georgii-Gymnasiums im Lohwasen. Die Fahrerin eines Opel Astra fuhr laut Polizei gegen 21 Uhr zu den Parkplätzen auf dem Schulhof. Leider übersah die Opel-Fahrerin auf dem Weg dorthin das im Boden vor ihr eingelassene Trampolin. Der Opel versank mit der Vorderachse und setzte auf. Da es der Frau nicht gelang, das Fahrzeug aus eigenem Antrieb zu befreien, rief sie einen Abschleppdienst zu Hilfe. Dieser informierte die Polizei über die Bergung des Fahrzeugs. Niemand wurde verletzt. Ob an dem Spielgerät ein Schaden entstanden ist, bedarf der weiteren Überprüfung. Auch der am Opel entstandene Schaden bedarf vor einer Bezifferung der Überprüfung durch eine Fachwerkstatt.

