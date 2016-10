Erkenbrechtsweiler (pol) - Auf dem Wanderparkplatz Hohenneuffen ist am Dienstagvormittag ein Auto aufgebrochen worden. Der Ford Mondeo war zwischen 9.40 Uhr und 10.15 Uhr dort abgestellt. In dieser Zeit machte sich ein Dieb mit einem Werkzeug am Seitenfenster zu schaffen, wobei die Scheibe zersprang. Durch die Öffnung konnte der Täter ins Innere greifen. Leichte Beute war ein dort abgelegter Rucksack, in dem sich ein Tablet, eine Geldbörse mit etwas Bargeld, EC-Karte und persönlichen Papieren befand. Vom Täter, der laut Polizei sicherlich nur wenige Augenblicke für den Diebstahl benötigte, fehlt jede Spur. Die Polizei weist aus diesem Anlass nochmals darauf hin, wie wichtig es ist, auch bei nur kurzfristigem Verlassen des Fahrzeugs alle Wertsachen mitzunehmen.

