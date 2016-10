Kirchheim (pol) - Einen in der Senefelder Straße in Kirchheim geparkten Audi A6 hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen, gegen 8 Uhr, angefahren und erheblich beschädigt. Der schwarze Audi war laut Polizei am rechten Straßenrand vor einer Linkskurve geparkt. Trotz eines Schadens von etwa 2000 Euro an der Fahrer- und der Hecktür flüchtete der Verursacher, bei dem es sich den Spuren nach um ein hell lackiertes Auto handeln dürfte. Die Unfallstelle liegt im unmittelbaren Bereich des Berufsschulzentrums vor einem Kindergarten. Daher hofft die Polizei Kirchheim auf Zeugen, die in der stark frequentierten Sackgasse möglicherweise Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

Anzeige