Plochingen (pol) - Am Donnerstag ist ein am Straßenrand in Plochingen geparkter BMW X5 angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher ist anschließend weitergefahren.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen 13.45 Uhr und 19 Uhr im Bereich der Einmündung Hindenburgstraße mit der Marquardtstraße. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von über 3.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen.

