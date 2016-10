Filderstadt (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag zwischen Harthausen und Grötzingen gekommen. Ein Fahrzeug eines 37-Jährigen, der in Richtung Harthausen unterwegs war, geriet in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 18 Jahre alter BMW-Fahrer wich aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto, das sich überschlug und auf dem Dach im Straßengraben endete. Der Unfallverursacher stoppte und half gemeinsam mit weiteren Zeugen dem Fahrer und dessen Beifahrerin aus dem Unfallwagen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Kreisstraße musste zeitweise gesperrt werden.

